В Рязанской области стартует работа реестра домашних животных с сентября

С самого начала осени в Рязанской области запустят электронный реестр домашних животных, который станет формироваться на базе информации, полученной от государственных ветеринарных учреждений региона. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в нем будут отражаться вид, пол, порода, окрас, дата рождения (год рождения), кличка. Кроме того, должно присутствовать наличие электронного чипа, информация о вакцинации против бешенства и адрес фактического проживания животного.

Отмечается, что владельцы должны будут предоставить свое ФИО, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон и адрес электронной почты. Доступ к информации из реестра станет на бесплатной основе предоставляться органам власти, юридическим и физическим лицам по письменному запросу.