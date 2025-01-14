В Рязанской области страховые пенсии проиндексировали более чем на 7%
Свыше 325 тыс. жителей Рязанской области получат повышенную пенсию
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Отделением Социального фонда России по Рязанской области увеличило пенсии жителей региона более чем на 7%. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что свыше 325 тыс. жителей Рязанской области получили проиндексированные пенсии, из них более 75 тыс. человек продолжают свою трудовую деятельность.
Подчеркивается, что с этого года индексируются пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.
Ранее депутат Госдумы Чаплин рассказал о новом подсчете пенсионных накоплений.