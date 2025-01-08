Депутат Госдумы Чаплин рассказал о новом подсчете пенсионных накоплений

При подсчете пенсий у россиян главным параметром станет годовой доход во время трудовой деятельности. Об этом сообщил Никита Чаплин, депутат Государственной Думы, а также член парламентской комиссии по бюджету и налогам. Его заявление привело издание RT.

По его утверждению, что при подсчете пенсии будут учитываться различные дополнительные коэффициенты, например, служба в армии или уход за ребенком до полутора лет. При этом самым важным критерием станет заработок человека и количество накопленных баллов.

«Чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 900 рублей за год. Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий», — указал он.

Для тех, кто выходит на пенсию в текущем году, необходимо не менее 30 таких баллов. По сравнению с предыдущим годом, размер одного балла повысили почти на 10 руб., и он теперь составляет 142,76 руб.

Ранее другой депутат Госдумы, Светлана Бессараб, заявила о невозможности снижения пенсионного возраста. По ее словам, переходный период пенсионной реформы, который завершится в 2028 году, все еще продолжается, и на текущем этапе прерывать его крайне сложно.