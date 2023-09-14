В Рязанской области увеличились перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте
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За восемь месяцев с начала текущего года в Рязанской области в дальнем следовании перевезено около 410 тыс. пассажиров, что почти на 6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что самыми востребованными были рейсы в Москву, Самару, Челябинск, Саранск, Ульяновск, Анапу, Кисловодск, Адлер, Новороссийск, Севастополь и Симферополь.
Добавляется, что также пассажирами стали свыше тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья.