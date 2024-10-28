В Нижегородской области протяженность автодорог составляет 34 тыс. километров

В Нижегородской области общая протяженность автодорог на сегодняшний день составляет 34 тыс. км. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что в текущем году в регионе проводятся масштабные работы по дорожному ремонту. Реализация данной программы завершится к началу зимнего сезона, поскольку теплая осенняя погода дала возможность увеличить объемы работ и выполнить то, что планировалось провести весной.

Отмечается, что до конца года в области запланировано отремонтировать около 400 км региональных автомобильных дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», общая сумма контрактов по которому составила свыше 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на автотрассе М-11 запущено движение полностью автономных грузовиков.