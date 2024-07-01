В Рязанской области выделят 1,3 млрд рублей на ремонт автотрассы Тамбов - Шацк
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Более миллиарда рублей закладывают в бюджете Рязанской области на ремонт автодороги. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что это касается 16-километрового участка автодороги Тамбов – Шацк. Указанная цена контракта является начальной, в процессе торгов она может поменяться.
Отмечается, что работы планируется проводить в несколько этапов. Первый запланирован на период с даты заключения соглашения до 15 ноября этого года, второй – с 16 ноября этого года по 31 августа следующего года.