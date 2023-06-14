В Рязанской области жителям повысят зарплату до конца года

До конца текущего года свыше половины компаний Рязанской области планируют увеличить зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает 7info со ссылкой на исследования платформы hh.ru.

Отмечается, что рост зарплат ожидается в IT-сфере, стройкомпаниях, на производстве товаров.

Уточняется, что только треть работодателей не планируют увеличивать выплаты работникам и только в 1% компаний, напротив, пройдет сокращение выплат. Прежде всего это касается розничной торговли и финансовых технологий.