В Roblox открылась виртуальная версия Нижнего Новгорода

В популярной игровой платформе Roblox появилась первая российская локация — метавселенная «Спортивный Нижний Новгород», ориентированная на детей и подростков. Презентация виртуального пространства состоялась в рамках Фиджитал Игр 2025, где ее представили заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, сообщил портал KP.RU.

Метавселенная детально воспроизводит знаковые достопримечательности Нижнего Новгорода, включая Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, Чкаловскую лестницу, Александровский сад и знаменитую Стрелку. Игрокам доступны различные активности, такие как виртуальные футбольные, хоккейные и стритбольные матчи, а также танцевальные соревнования.

Пользователи могут участвовать в разнообразных квестах. Например, одним из заданий является подсчет ступеней Чкаловской лестницы или поиск спрятанных предметов. За успешное выполнение заданий предусмотрены призы. Игроки могут получить виртуальную форму нижегородских спортивных команд, футболку с лозунгом «У нас все по-настоящему» и другие виртуальные подарки.

Генеральный директор АНО «ЦУРС» Нижегородской области Максим Гафуров отметил, что создание виртуального мира «Спортивный Нижний Новгород» предоставляет прекрасную возможность обсудить тему спорта с молодым поколением на понятном им языке.

Ранее сообщалось, что якутский школьник стал автором кода для крупной игровой платформы.