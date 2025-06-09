В роддомах Нижегородской области зарегистрировали пять тысяч новорожденных

Пять тысяч младенцев зарегистрировали в роддомах Нижегородской области с начала предоставления услуги регистрации новорожденных в медицинских учреждениях. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в большинстве случаев указанной опцией воспользовались мамы в областном центре. Наибольшее число малышей зарегистрировали в роддомах № 4 и № 7 Нижнего Новгорода, а также в Дзержинском перинатальном центре.

Отмечается, что данная услуга предоставляется в регионе с февраля текущего года.

Ранее сообщалось, что почти 85 тыс. семей в Москве и Подмосковье получили единовременное пособие при рождении ребенка.