В роддомах Нижегородской области зарегистрировали пять тысяч новорожденных
В роддомах Нижегородской области зарегистрировали пять тысяч новорожденных
Фото: [Медиасток.рф]
Пять тысяч младенцев зарегистрировали в роддомах Нижегородской области с начала предоставления услуги регистрации новорожденных в медицинских учреждениях. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что в большинстве случаев указанной опцией воспользовались мамы в областном центре. Наибольшее число малышей зарегистрировали в роддомах № 4 и № 7 Нижнего Новгорода, а также в Дзержинском перинатальном центре.
Отмечается, что данная услуга предоставляется в регионе с февраля текущего года.
Ранее сообщалось, что почти 85 тыс. семей в Москве и Подмосковье получили единовременное пособие при рождении ребенка.