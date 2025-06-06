Почти 85 тыс. семей в Москве и Подмосковье получили единовременное пособие при рождении ребенка

С начала 2025 года единовременную выплату в связи с рождением ребенка в Москве и Московской области получили более 84 тыс. семей, на эти цели направили более 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

Данную разовую выплату может получить один из родителей, ее назначают вне зависимости от уровня дохода, занятости родителей и количества детей. Единственным условием является то, что получатели должны иметь российское гражданство и проживать на территории России.

В этом году ее размер увеличили до 26 941,71 рубля, при появлении двух или более детей пособие назначают на каждого новорожденного. В сообщении уточнили, что работающим родителям выплату переводят в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных из ЗАГСа и от работодателя. Неработающие граждане могут подать соответствующее заявление в личном кабинете на госуслугах, в клиентской службе отделения СФР или МФЦ. Обратиться за выплатой необходимо в течение шести месяцев с момента рождения ребенка.

Задать вопросы по этой теме можно по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.