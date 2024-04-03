В родильном доме Клинской больницы каждый вторник проходят Дни открытых дверей

В марте в Клинском роддоме на свет появилось 117 малышей.

В марте в Клинском роддоме родились 64 мальчика и 53 девочки. Вес самого маленького малыша составил 990г, а большого — 4760г. Жителям, которым только предстоит стать родителями, в округе оказывают психологическую и информационную помощь.

Так, в родильном доме Клинской больницы по вторникам проходят Дни открытых дверей. Чтобы получить необходимую информацию, достаточно прийти в отделение в 13:00. Для посетителей проводят экскурсию, чтобы будущие родители посмотрели оснащение родильных залов и палат, проконсультировались с врачами и акушерками. Медперсонал отвечает на любые вопросы.

При желании можно стать подписчиком канала «Женское здоровье_Клин»: https://t.me/Jenskoe_zdorovie_Klin. Представители женской консультации, роддома и гинекологического отделения городского округа Клин оперативно отвечают на вопросы участников чата.