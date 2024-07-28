В Росавиации сообщили о состоянии летчиков разбившегося Су-34 под Волгоградом

Летный экипаж потерпевшего крушение во время тренировочного полета в Волгоградской области истребителя Су-34 сразу же доставили поисково-спасательным самолетом Росавиации в аэропорт Волгограда, проинформировал сообщил в соцсетях представитель Росавиации Артем Кореняко.

С его слов, летчиков упавшего бомбардировщика после их успешного катапультирования забрал с места приземления вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дагестан». В настоящее время пилоты находятся под присмотром врачей в одном из медучреждений Минобороны.

«ПС ВС Росавиации доставил членов экипажа Су-34 из района события в аэропорт Волгоград (Гумрак) в 15:57 МСК. Оттуда летчиков доставили в медучреждения Минобороны России», – написал Кореняко, подчеркнув, что жизни летчиков вне опасности.

Напомним, инцидент с крушением Су-34 во время учений произошел днем в субботу, 27 июля. Как сообщило Минобороны РФ, бомбардировщик был без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Летному экипажу самолета удалось успешно катапультироваться. Согласно предварительным данным, причиной падения стала технеисправность.