Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал о том, что угроза атаки киевских властей на Запорожскую АЭС снижена, но до конца не исчезла. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 7 июля.

По словам Карчаа, ранее Киев готовился к провокации на Запорожской АЭС: ВСУ могли использовать ракеты с боеголовкой, которая начинена радиоактивными отходами.

К счастью, ничего этого не произошло. Но риски серьезного инцидента по-прежнему остаются, несмотря на снизившуюся вероятность, ведь Киев поставил на кон все, чтобы нанести России непоправимый ущерб.