В «Росгосстрахе» назвали объем времени, которое проводит житель РФ в пробках

По данным результатов исследования страховой компании «Росгосстрах», треть отечественных автовладельцев добираются до работы около часа и конкретную часть данного пути занимают пробки. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что треть из них проводят в автомобильных пробках полчаса, 25% - почти 15 минут, а 17% - примерно час.

Добавляется, что для избежания пробок более 80% жителей РФ меняют время выезда на автомобиле, свыше 40% стараются выезжать всегда раньше, чем следует.

Поясняется, что при поездке на дачу свыше трети автомобилистов проводят в пробках почти час, около 20% - полтора часа.