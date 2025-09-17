В Рошале создают граффити, посвященные подвигам участников СВО

На улице Советской города Рошаль в дворе дома №17а развернулась масштабная художественная работа. Ветеран СВО Виктор Никонов и активисты «Молодой гвардии» м. о. Шатура реализуют значимый проект – создание граффити, посвященного спецоперации.

«В нашем городе уже присутствуют изображения героев Великой Отечественной войны на фасадах зданий. Это не просто рисунки – это осязаемая память о тех, кто обеспечил нам мирное существование. Сегодня они передают эстафету участникам СВО. Мы хотим, чтобы жители ощущали сердцем бессмертие этих подвигов. Для молодого поколения это особенно важно – видеть примеры отваги и преданности Родине», — отметила депутат Совета депутатов, заместитель руководителя «Молодой гвардии» м. о. Шатура Евгения Чиркунова.

В создании граффити принимают участие Виктор Никонов и известный в округе художник Александр Ежов.

Виктор Никонов – не только одаренный художник, но и искренний патриот. В декабре 2023 года он добровольно пошел на передовую в качестве сапера, а впоследствии был переведен в инженерную разведку, где руководил штурмовыми группами.

В ходе ожесточенного сражения за освобождение Марьинки старший сапер получил серьезное ранение. За проявленную доблесть и самопожертвование в октябре 2024 года указом президента он был удостоен ордена Мужества.

В настоящее время Виктор занимается важной деятельностью – способствует приближению победы в тылу. Вместе с 3D-инженером Кириллом Масловым, создающим цифровые модели, он изготавливает необходимые изделия для передовой.

Разработка концепции и создание эскиза для граффити, площадью 40 квадратных метров, заняли несколько недель. На изображении представлен боец, стоящий на возвышенности с видом на широкую реку, извилисто протекающую среди лесов. Сопоставление сурового облика солдата и спокойного пейзажа подчеркивает внутренний конфликт: это момент размышления о Родине, семье и ценности мира. Картина передает одновременно мощь и беззащитность героя. Завершение работы планируется в ближайшие дни.