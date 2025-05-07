В Рошальском парке округа Шатура зажгли Костер Памяти к Дню Победы

Традиция, уходящая своими корнями в 2015 год и берущая начало на живописном озере Юбилейном, сегодня приобрела новый формат, разгораясь в городском парке Рошаля. Десять лет подряд эта акция объединяет шатурские семьи, передавая из поколения в поколение память о войне. Фронтовые песни и проникновенные стихи о войне звучат у костра как дань уважения тем, кто отстоял нашу Родину.

«Когда все это начиналось, мы не рассчитывали, что акция станет традиционной. Но благодаря всем нам, мы каждый год здесь встречаемся и вспоминаем тех, кому мы благодарны. К тому же эта акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. Всех с наступающим 80-летием Великой Победы, всем счастья, здоровья и мирного неба над головой», — сказал председатель Совета депутатов м. о. Шатура Дмитрий Янин, подчеркивая значимость мероприятия для жителей Шатуры и всего округа.

В этот день рошальский парк стал площадкой для выступления победителей и призеров окружного конкурса «Эхо войны», который проводится по инициативе Общественной палаты округа. В этом году творчество представили 102 юных участника в возрасте от 5 до 15 лет. Они читали стихи, пропитанные болью и надеждой, и представляли картины, отражающие трагические события Великой Отечественной войны. Часть художественных работ будет отправлена в зону СВО для поднятия боевого духа солдат, а часть останется в распоряжении организаторов – представителей шатурского сообщества.

Особую трогательность акция приобрела благодаря личным историям юных участников.

«Мой прадед Кунышев Петр Иванович жил в городе Рошале. Он прошел всю войну, и я посвятила стихотворение ему», — поделилась София Осокина, ученица четвертого класса кривандинской школы, и лауреат Гран-при конкурса.

Ее искреннее исполнение покорило жюри и зрителей. Это событие стало настоящей гордостью для всех шатурских семей и подчеркивает важность сохранения памяти о героях для подрастающего поколения.

В завершение мероприятия победители и призеры были награждены заслуженными наградами и подарками. Для всех участников и гостей праздника, в соответствии с традицией, была организована полевая кухня, где предлагали теплую солдатскую кашу, напоминая о тяготах военного времени и героизме солдат.