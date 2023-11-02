В Роскачестве назвали фальсифицированные марки шпрот

Роскачество исследовало 22 торговые марки шпрот в масле из массового сегмента. Исследование выявило, что пять марок использовали не ту рыбу, которая указана в маркировке.

Нарушителями названы марки Spiro, «Русский рыбный мир», «Морская радуга», Fish House и «Красная цена». В маркировке они указывали, что используют балтийскую кильку, а на самом деле заменяли ее более дешевой каспийской (тюлькой) или салакой.

Тюлька меньше по размеру и уступает в жирности балтийской кильке. Жирность салаки еще ниже, из-за чего консервы с ней получаются суховатыми.

В консервах марок «О’кей», «Знак качества», «Новый океан», «Рыбный стандарт», Nord Fjord и «Клево» было меньше рыбы, чем указано на упаковке.

И лишь два бренда из 22 – «Наш промысел» и «За Родину» – оказались достойны российского знака качества.

Ведомство обязало уличенных в нарушениях производителей устранить недостатки.