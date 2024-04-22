В Роскачестве определили критерии выбора мяса для шашлыка

По словам эксперта Роскачества Натальи Филатовой, перед покупкой мяса для шашлыка следует обратить внимание на его свежесть и внешний вид. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что у свежего охлажденного куска мяса равномерный, глянцевый, а не матовый цвет, а также оно должно быть сухим и упругим.

По мнению эксперта, для классического свиного шашлыка идеальным вариантом станет шея, корейка, мясо со спинной части, вырезка, для шашлыка из баранины — мякоть бедра ягненка и корейка.

Она добавила, что не следует приобретать для приготовления шашлыка жирное мясо, поскольку жир лучше всего впитывает из дыма опасные вещества.