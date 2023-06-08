В Роскачестве проверили отечественный коньяк на соответствие ГОСТам

Популярность коньяка все больше растет, из-за чего появляется множество подделок, что произошло и с российским коньяком. Роскачество провело исследование российских продуктов и определило, что лишь половина из них качественная.

Согласно итогам, всего 11 из 23 отечественных коньяков соответствуют всем нормам. Подлинными оказались два из крымской Республики: «Коктебель» и «Крымский». В соотношении цена-качество могут порадовать несколько коньяков из Дагестана.

Отличия фальсифицированного и подлинного коньяка, как пишет издание «Утро.ру», заключается в ароматизаторах, которых в принципе быть не должно. Помимо этого, коньяк считается плохим, если он не выдержан, как минимум, 3 года в дубовой бочке.