В Роскачестве рассказали, как сэкономить на электричестве

Использование посуды с крышкой для готовки еды, регулярная разморозка холодильника и правильное расположение техники в доме могут снизить счет за электричество. Об этом рассказали представители Роскачества, передает издание РИА Новости .

Россиянам посоветовали чаще размораживать холодильник, так как образующийся без разморозки слой льда замедляет процесс охлаждения продуктов, что увеличивает количество потребляемого электричества холодильником. Там также добавили, что холодильник лучше заполнять продуктами как можно сильнее. Теплоемкость большого количества продуктов держит в холодильнике ровную температуру, что позволит холодильнику лишний раз не включать компрессор, рассказали в организации.

Холодильник лучше поставить в самое прохладное место комнаты, а не рядом с плитой, предупредили в Роскачестве. Представители предупредили, что при неудачном расположении, холодильник может тратить вдвое больше энергии.

Там также советуют использовать посуду с крышкой при готовке, если используется электроплита. Таким образом можно потреблять втрое меньше энергии, посоветовали в организации.

Для сохранения электричества также советуют не оставлять технику в режиме ожидания и выключать их из розетки. Даже если устройство не работает, оно все равно потребляет энергию, будучи включенным в розетку, напомнили в Роскачестве.