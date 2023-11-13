В Роскачестве сообщили сроки появления в России ГОСТ на школьную форму

ГОСТ на школьную форму на территории России будет утвержден в 2024 году и начнет действовать в течение 2025 года. Соответствующее заявление сделал глава Роскачества Максим Протасов в беседе с изданием «Российская газета», передает информационное агентство РИА Новости .

Протасов подчеркнул, что в данном ГОСТе будут прописаны лишь требования по безопасности и потребительским свойствам. Он заявил, что Роскачество хочет, чтобы одежда была гигроскопичной, воздухопроницаемой и износоустойчивой. Выбор стиля, цвета и размера останется за школьными учреждениями, указал он.

Он также сообщил, что 5 лет назад проводилось исследование, которое продемонстрировало, что подавляющая часть форм имеет характеристики «скафандра». Протасов заявил, что исследуемая форма абсолютно не пропускала ни воздух, ни влагу.