В Роскомнадзоре дали совет по защите аккаунта на «Госуслугах»

Хищение аккаунта на «Госуслугах» возможна, например, через подбор пароля. По этой причине лучше подключить к нему двухфакторную аутентификацию. Тогда в аккаунт будет невозможно зайти без телефона или электронной почты владельца. Об этом рассказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, его слова передает издание РИА Новости .

Вагнер рассказал, что для кражи аккаунта будет достаточно подобрать логин и пароль. Именно поэтому Роскомнадзор рекомендует подключать функцию с подтверждением входа через телефон или почту. Украсть оба ключа в разы сложнее, пояснил эксперт.

Он также посоветовал время от времени проверять бюро кредитных историй на «Госуслугах». Там можно обнаружить займы, которые вы не брали, если ваш аккаунт был похищен.

Также можно посмотреть открытые счета на официальном сайте налоговой. Так иногда тоже можно вычислить, если ваши данные были украдены.

Вагнер подчеркнул, что сами данные редко являются конечной целью мошенников. Он рассказал, что большинство пострадавших жалуются на мошенничество. То есть на них уже оформили кредиты и займы. Эксперт указал на то, что такое решить самостоятельно уже невозможно.