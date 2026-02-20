В Роскомнадзоре раскрыли еще одну причину замедления Telegram

В Роскомнадзоре объяснили, что одной из причин замедления работы Telegram в России стало использование мессенджера для незаконного распространения персональных данных. Соответствующее заявление приводит ТАСС.

Речь идет о так называемых сервисах «интернет-пробива» — ботах и каналах, где за деньги можно найти личную информацию о гражданах.

С 2022 года администрация Telegram удалила 8358 таких ресурсов. В нынешнем году еженедельно блокируется до 100 ботов, занимающихся утечками. Однако кардинально ситуацию это не меняет: на месте удаленных появляются новые сервисы, и поток нелегальных данных не прекращается.

В ведомстве подчеркнули, что борьба с подобными явлениями продолжается, но пока проблема остается острой.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о рисках использования Telegram военными.