В зоне СВО разрешили пользоваться Telegram: Шадаев объяснил решение властей

Власти России не планируют вводить ограничения на работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Госдумы по информполитике.

По словам министра, решение сохранить доступ к платформе для военных принято, однако в ведомстве рассчитывают, что со временем они перейдут на использование отечественных сервисов связи. Шадаев напомнил, что на начальном этапе СВО Telegram воспринимался военнослужащими как анонимный канал коммуникации. Сейчас же, подчеркнул он, накопилось множество свидетельств того, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в этом мессенджере и используют полученные данные против российских сил.

Глава Минцифры также прокомментировал общую политику регулирования Telegram в стране. Он пояснил, что Роскомнадзор пошел на замедление работы сервиса из-за его систематических отказов соблюдать требования российского законодательства. В качестве аргумента Шадаев привел статистику: с 2022 года с помощью этого мессенджера было совершено более 150 тыс. преступлений. При этом он отметил положительный эффект от принятых мер: после того как в Telegram были ограничены голосовые вызовы, количество мошеннических звонков резко сократилось.

Напомним, что 10 февраля регулятор объявил о продлении ограничительных мер в отношении платформы. В ответ на это администрация мессенджера усилила борьбу с противоправным контентом: только за 15 и 16 февраля было заблокировано свыше 400 тыс. каналов.

Ранее Российские пользователи Telegram столкнулись с массовым исчезновением сообщений.