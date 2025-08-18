В Роспотребнадзоре назвали гриб, который не стоит сочетать со спиртом

Ежегодно в России фиксируют около тысячи отравлений грибами, десятки из которых заканчиваются трагически. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

В лесах Тверской области начался активный рост грибов. Самую серьезную опасность представляют ядовитые виды — бледная поганка и некоторые мухоморы. Но, как поясняют в Роспотребнадзоре, отравиться можно даже условно съедобными грибами.

Например, навозники при употреблении с алкоголем вызывают тяжелую интоксикацию из-за содержания коприна — вещества, блокирующего расщепление спирта. Специалисты советуют собирать только хорошо знакомые грибы и немедленно обращаться за помощью при первых признаках недомогания.

