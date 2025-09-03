В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно делать прививку от краснухи

Специалисты Роспотребнадзора в интервью РИА Новости перечислили категории граждан, для которых иммунизация против краснухи является наиболее актуальной.

Помимо плановой вакцинации детей, особое внимание ведомство уделяет женщинам репродуктивного возраста: им рекомендуется пройти так называемую подчищающую иммунизацию.

Как подчеркивают в надзорной службе, краснуха представляет собой острое вирусное заболевание, характеризующееся крайне высокой контагиозностью. Возбудитель инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Единственной надежной мерой профилактики, позволяющей избежать заражения и предотвратить серьезные последствия, является вакцинопрофилактика. Именно поэтому прививка против краснухи входит в российский Национальный календарь прививок.

Для формирования устойчивого иммунитета у ребенка требуется двукратное введение вакцины. Схема выглядит следующим образом: первая доза вводится по достижении малышом одного года, а ревакцинация проводится в шестилетнем возрасте. Как правило, используется комбинированная вакцина, обеспечивающая защиту сразу от трех инфекций: кори, краснухи и эпидемического паротита (КПК).

