В Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения чумы в России

По словам главы ведомства, на сегодняшний день рисков распространения в стране нет. Об этом пишет агентство «РИА Новости» .

Анна Попова, являясь главой Роспотребнадзора, заявила в интервью о том, что сейчас ведется работа по отслеживанию всех природных очагов. Коллеги из других стран, где риск распространения чумы все же есть, оказывают содействие.

Чума – это острое природно-очаговое инфекционное заболевание, которое принадлежит к группе карантинных инфекций. Оно протекает с довольно тяжелыми симптомами, среди которых общее плохое состояние, лихорадка, поражение внутренних органов и т.д.

Судя по историческим данным, чума унесла множество человеческих жизней. А потому важно прилагать все усилия для того, чтобы это не повторилось вновь.

Однако на данный момент нет никаких рисков распространения заболевания в России. Специалисты работают над тем, чтобы они и не возникали.