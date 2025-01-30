В России анонсировали новые законы для борьбы с мошенниками

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России собираются дополнительно оградить россиян от аферистов. По ее словам, на рассмотрении находятся сразу три важных законопроекта, пишет KP.RU .

Один из важных проектов позволит ввести срок для одобрения займа. Например, при желании взять сумму от 50 до 200 тыс. рублей, пройдет не меньше четырех часов для возможности отмены. Чем выше сумма — тем больше времени пройдет. Коснется это банков и микрофинансовых организаций.

По словам Валентины Матвиенко, это позволит взвесить решение, а также даст дополнительное время для отмены. В случае с мошенническими схемами часы и дни могут стать решающими. похожая система уже работает в ряде банков, но если клиент просит кредит срочно, то, как правило, одобряют почти моментально.

Также в планах дополнительно проверять МФО, именно операции и транзакции. Отслеживание позволит установить, не стекают ли средства в подозрительные источники.

Кредитные организации также будут обязаны ограничить поступление средств на банковский счет через цифровую платежную карту: общую сумму установят в размере более 50 тысяч рублей. Перевод нельзя будет совершить в течение 48 часов с момента выпуска. Это также даст время для раскрытия мошенников, ведь они убеждают людей открывать карты и переводить все на «безопасный банковский счет».

МФО и банки могут обязать обмениваться информацией о займах в онлайн-режиме. Однако это потребует создания отдельного регламента. Это позволит пресечь выдачу кредитов без прямого согласия заемщика.

Авторы проектов также указали на необходимость дополнительно регулировать рассрочки. Их предлагается ограничить до 15 тысяч рублей по одному договору. Сумму можно установить выше, но тогда данные передадут в бюро кредитных историй.

«Если закон примут, то появятся операторы сервисов рассрочки. Они должны будут состоять в специальном реестре ЦБ и иметь капитал свыше 5 млн рублей. И в требованиях к договору рассрочки будет прописан «размер издержек оператора сервиса рассрочки», то есть в том числе дополнительные комиссии», — отметили в материале.

Планируется также ввести функционал, который позволит запрещать кредиты на свое имя через «Госуслуги» или банковские приложения. К тому же, взаимосвязь банков, МФО и структур могут сделать прозрачнее: сотрудничество будет более активным, а проверки наиболее тщательные.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 3,5 млн рублей.