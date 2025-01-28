В Балашихе задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 3,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балашихинское» задержали 24-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, похитивших 3,5 млн рублей у 80-летней местной жительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерки позвонила якобы сотрудница правоохранительных органов и сообщила о том, что ее деньги на счетах хотят похитить. После этого с пострадавшей связался “сотрудник банка”, который убедил ее передать деньги якобы инкассатору для дальнейшего внесения на безопасный счет под проценты. Пенсионерка отдавала деньги мошенникам через курьеров. После этого она рассказала об инциденте внучке, которая убедила ее пойти в полицию. По данному делу возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Полицейским удалось установить маршрут передвижения курьера, его задержали по месту временного проживания в Москве. Он признался, что нашел работу в одном из мессенджеров. Ему грозит заключение под стражу, остальных участников данного преступления ищут.

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