В России BMW отзовет автомобили из-за опасной поломки

Росстандарт заявил, что планируется вывести из оборота автомобили BMW X5 и X6 серий E72 и E71, которые сходили с конвейеров с ноября 2006 по июнь 2014 года. Такие меры пришлось принять из-за старых газогенераторов подушек безопасности. Дело в том, что при ДТП газогенераторы может разорвать давлением. При взрыве существует опасность, что обломки устройства травмируют находящихся в салоне людей.

Сообщается, что в автомобилях проведут замену подушек. Сотрудники "БМВ Русланд Трейдинг" попросят хозяев пригнать машины в дилерские центры. Ремонт и замена подушек в таких транспортных средствах будут проведены бесплатно.