В России больше 20% детей родились вне брака

Более 22% детей в России родились вне официального брака в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом. Это – 297 011 тысяч детей от общего числа родившихся в стране (22,8%).

В информационном бюллетене «Естественное движение населения РФ за 2022 год» отмечается, что чаще всего матерями таких детей становятся женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

Всего, по данным Росстата, в РФ родились 1 304 087 человек, что на 6,7% меньше, чем в 2021 году. Отмечается, что из них – 483 тысяч детей стали первыми у матерей. Вторыми в семье стали 436,3 тысяч детей, а третьими – 244,9 тысяч. Более 724 детей стали десятыми у матерей.

Несовершеннолетние матери, то есть те женщины, которым еще не исполнилось 14 лет, родили в 2022 году 236 детей. Матери, чей возраст превысил 50 лет, родили на свет 339 ребенка.

По информации ведомства, более 580 тысяч детей родились у матерей, которые имеют высшее образование. Более 360 тысяч детей были рождены женщинами со средним общим образованием, а с основным общим – больше 77 тысяч человек. Матери с начальным образованием родили на свет больше 10 тысяч детей, а не имеющие начального общего образования подарили свету больше 3,5 тысяч младенцев.