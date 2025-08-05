В России деятельность британского фонда Zimin Foundation признали нежелательной

Генеральная прокуратура (ГП) России признала деятельность британской неправительственной организации (НПО) Zimin Foundation* нежелательной на территории страны. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с тем, что, по данным ГП, фонд поддерживает лиц, причастных к экстремизму и терроризму, а также финансирует антироссийские проекты.

Zimin Foundation был зарегистрирован в Великобритании в 2023 году и формально декларировал цели поддержки науки и образования. Однако, как утверждает ведомство, под этой вывеской организация оказывала финансовую и информационную помощь иностранным агентам и структурам, враждебно настроенным против России.

Особую озабоченность российских властей вызвала программа поддержки русскоязычных проектов, запущенная фондом в феврале 2025 года. Согласно данным Генпрокуратуры, за два месяца было выделено более 30 грантов журналистам и ученым, чья деятельность направлена против интересов России.

Кроме того, фонд обвиняют в распространении ложной информации о специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что жителя Нижнего Новгорода задержали за финансирование украинской секты.

* Организация, признанная в РФ нежелательной.