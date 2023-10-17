В России ежегодно прививаются от гриппа 15% опрошенных респондентов

Стало известно, что в сентябре 2023 года россияне прошли опрос, который в рамках исследования организовала компания «Росгосстрах» и сервис «Зарплата.ру». В нем на вопрос о прививках ответили почти две с половиной тысячи человек, о чем также пишет ТАСС .

Как выяснилось, согласно результатам опроса, половина опрошенных (52%) не делают прививку от гриппа. Также известно, что каждый третий (33%) прививается, но не ежегодно. А что касается оставшихся 15%, то в число этих людей вошли респонденты, которые делают прививку каждый год.

Сообщается и об отношении россиян к медицинской помощи в случае заболевания. Так к самостоятельному лечению прибегает почти две трети россиян. А примерно 4% считают, что болезнь может отступить и без какого-либо вмешательства, потому вовсе не лечатся.