В России хотят ограничить распространение идеологии сатанизма

В феврале в Госдуму будет внесен законопроект, направленный на ограничение распространения идеологии сатанизма в России. Он будет распространяться в том числе на так называемые «церкви сатаны» США и Украины на территории нашей страны, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Бурляев.

Различные формы сатанизма исповедуют члены боевых подразделений неонацистов Украины. Это доказывают находки российских военных. Кроме того, данная идеология полностью противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что российским СМИ могут запретить транслировать предсказания астрологов и гадалок. С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Свою позицию он объяснил тем, что сейчас век технологий и научного прогресса, поэтому вместо трансляции магии и суеверий следует транслировать образовательные проекты, истории успеха, достижения науки и техники.