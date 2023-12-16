В России хотят запретить называть напитки «детским шампанским»
Фото: [Сергей Фадеичев/ТАСС]
Депутат российской Государственной думы Султан Хамзаев заявил о своем намерении запретить называть газированные напитки «детским шампанским» в России. Он призвал наказывать производителей таких напитков за то, что они популяризируют алкогольные напитки среди детей. Слова Хамзаева передает информагентство РИА Новости.
Депутат заявил, что он направит главе российского Минпромторга обращение на предмет уточнения с позиции ведомства о недопустимости продажи таких напитков в стране. Он напомнил о том, что каждый год полки магазинов в России наполняются «детским шампанским» и популяризируют алкоголь среди детей. По словам Хамзаева, такие бутылки укореняют в детях привычку с употреблением шампанского.
Парламентарий выразил мнение, что было бы правильным привлекать к ответственности производителей таких продуктов под предлогом, что они обманывают потребителей. Он также призвал производителей либо сменить название на детскую газировку, либо уплачивать акцизы и налоги, как за алкогольную продукцию.
«Но детское шампанское – это оксюморон», – заключил он.