В России хотят запретить называть напитки «детским шампанским»

Депутат российской Государственной думы Султан Хамзаев заявил о своем намерении запретить называть газированные напитки «детским шампанским» в России. Он призвал наказывать производителей таких напитков за то, что они популяризируют алкогольные напитки среди детей. Слова Хамзаева передает информагентство РИА Новости .

Депутат заявил, что он направит главе российского Минпромторга обращение на предмет уточнения с позиции ведомства о недопустимости продажи таких напитков в стране. Он напомнил о том, что каждый год полки магазинов в России наполняются «детским шампанским» и популяризируют алкоголь среди детей. По словам Хамзаева, такие бутылки укореняют в детях привычку с употреблением шампанского.

Парламентарий выразил мнение, что было бы правильным привлекать к ответственности производителей таких продуктов под предлогом, что они обманывают потребителей. Он также призвал производителей либо сменить название на детскую газировку, либо уплачивать акцизы и налоги, как за алкогольную продукцию.