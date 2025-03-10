В России хотят запретить условное наказание за взятки и возможность выйти по УДО

В Российской Федерации рассматривается инициатива о запрете применения условного наказания и условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления. По информации издания «Известия», 10 марта депутаты от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким планируют внести в Государственную думу законопроект, направленный на реализацию этой инициативы.

Еще одним нововведением станет отказ от штрафов как основного вида наказания за коррупционные преступления. За указанные действия предлагается наказывать исключительно лишением свободы.

В ЛДПР отметили, что в 2023 году число правонарушений, связанных с коррупцией, увеличилось на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. При этом почти половина всех наказаний была связана со штрафами.

«Коррупцию нужно выжигать каленым железом. Только страх неотвратимого и жестокого наказания остановит коррупционеров», — пояснил Слуцкий.

В соответствии с актуальными нормами российского законодательства, должностное лицо, которое получило взятку, может быть подвергнуто штрафу и лишению права занимать определенные должности. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Ранее сообщалось, что 10 марта в Никулинском суде Москвы состоится слушание по делу о снятии судимости с бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осужден за получение взятки.