В России разыскивают похитителей колокола с мемориала героям спецоперации

В Волгодонском районе Ростовской области украли колокол с мемориала героям СВО, полиция ведет поиски. Об этом также сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник.

В Ростовской области полиция разыскивает злоумышленников, укравших колокол с мемориала, посвященного героям спецоперации. Инцидент произошел на кладбище в Волгодонском районе. Информация о пропаже колокола появилась в местных социальных сетях, где сообщалось об осквернении воинского мемориала.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД, отдел полиции «Волгодонское» ведет оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей причастных к краже. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что памятник с колоколом был установлен на кладбище в хуторе Лагутники совсем недавно в память о местных жителях, погибших в зоне спецоперации.

Ранее вандалы разрисовали чернилами портреты героев СВО в российском городе.