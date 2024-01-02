В России изменились правила учета трудоустроенных мигрантов

МВД РФ утвердило форму, которую должны будут заполнять все иностранцы и лица без гражданства, устраивающиеся на работу в стране.

Мигрантов обяжут заполнять подробную форму о работе с 7 января. Предполагается, что это облегчит контроль над трудоустройством иностранцев, а также над получением ими патента.

Согласно новым правилам, лица без гражданства должны сами уведомлять МВД о начале работы в России в течение двух месяцев. Сделать это можно будет вручную на бумаге, либо в электронном формате через соответствующий госпортал.

Помимо самой формы, к паку документов нужно добавить копию трудового договора, либо гражданско-правового договора, даже если он заключен в устной форме.

Отдельно отмечается, что форму необходимо заполнять только на русском языке.