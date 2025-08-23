В России изменят правила приема в школу детей из многодетных семей

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли предложение, направленное на поддержку многодетных родителей.

Они обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой установить на федеральном уровне право первоочередного приема детей из таких семей в образовательные учреждения — как в школы, так и в детские сады. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой выступили лидер партии, руководитель ее думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Как пояснил Сергей Миронов в комментарии агентству, в настоящее время этот вопрос отдан на откуп регионам и муниципалитетам. Подобная ситуация, по его словам, ведет к правовой неопределенности и создает неравные условия для многодетных по всей стране, что, в свою очередь, усиливает социальное недовольство. Единый федеральный стандарт призван устранить эту несправедливость и снять напряженность.

