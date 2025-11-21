В России курьеров захотели обязать получать права на управление мини-мопедом

В России предложили обязать курьеров, использующих транспортные средства с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт, получать водительские права категории «М». Эту идею поддержал глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, передают «Вести».

Изначально соответствующий законопроект предложил первый заместитель главы комитета по транспорту Павел Федяев. До июня 2026 года депутаты планируют собрать мнения региональных властей по этому вопросу.

Авторы проекта приводят статистику ДТП, которая демонстрирует серьезность проблемы. За девять месяцев 2025 года в России зафиксировали 1885 аварий с участием электровелосипедов, в которых погиб 41 человек и пострадал 1911 человек.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 38,6% этих происшествий произошли по вине курьеров. Всего в таких ДТП погибло 11 человек, а ранения получили 729.

Инициатива обусловлена тем, что курьеры часто передвигаются с превышением безопасной скорости, создавая угрозу как для пешеходов, так и для других участников дорожного движения.

Приравнивание их транспортных средств к мопедам установит единые требования ко всем водителям.

Согласно действующему законодательству, мопедом считается двух- или трехколесное транспортное средство с максимальной скоростью до 50 км/ч и двигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт, в то время как средства индивидуальной мобильности с мощностью до 0,25 кВт не требуют получения прав.

Юридическая неопределенность усугубляет ситуацию — в нормативных актах отсутствует четкое определение электровелосипеда, что создает проблемы в правоприменительной практике.

Дополнительной сложностью становится и то, что значительную часть курьеров составляют мигранты, не имеющие российских водительских удостоверений, а автошколы не заинтересованы в работе с ними из-за языковых барьеров и сложностей с документами.

Реализация инициативы может привести к массовому оттоку курьеров из сервисов доставки, поскольку финансовое бремя по получению прав ляжет на них самих.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что транспортный налог увеличится еще в семи регионах России.