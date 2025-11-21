В семи регионах автовладельцам придется платить повышенный транспортный налог

С 2026 года в семи субъектах Российской Федерации произойдет увеличение ставок транспортного налога для легковых автомобилей. Соответствующие решения были приняты региональными властями и зафиксированы в законодательных актах, сообщает « Коммерсантъ ».

В Красноярском крае налоговая ставка для транспортных средств мощностью от 100 до 150 лошадиных сил увеличится с 14,5₽ до 16₽ за л. с. В Оренбургской области для аналогичной категории авто ставка возрастет с 15₽ до 20₽ за л. с.

В Липецкой области для машин мощностью до 100 л. с. налог повысится с 15₽ до 20₽ за л. с. В Волгоградской области ставка для этой же категории увеличится с 10₽ до 14₽ за л. с.

В Ульяновской области налог для автомобилей мощностью до 100 л. с. вырастет с 12₽ до 17₽ за л. с. В Ханты-Мансийском автономном округе ставка повысится с 5₽ до 7,5₽ за л. с. В Челябинской области изменение вступит в силу с 2027 года — ставка для машин до 100 л. с. увеличится с 5,16₽ до 10₽ за л. с.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о рабочих профессиях для школьников, заваливших экзамены.