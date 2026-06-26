В России могут изменить возраст уголовной ответственности: сажать начнут до 12 лет

Глава Следственного комитета заявил, что инициатива о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет ранее не получила поддержки. Об этом пишет РБК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о предложении снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет.

Суть инициативы

По словам главы СК, соответствующая идея обсуждалась в рамках Петербургского международного юридического форума. Речь шла о возможности понизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних.

Позиция ведомства

Бастрыкин отметил, что инициатива не получила поддержки. Другие подробности возможных изменений в законодательстве не приводятся.

Контекст

В России уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет, а по отдельным тяжким составам — с 14 лет. Вопрос изменения возрастных границ периодически поднимается в профессиональной и общественной дискуссии, однако требует серьезной правовой оценки.

Итог

На данный момент речь идет о предложении, которое не было поддержано и не имеет статуса законодательной инициативы.