В России могут появиться наказания за ложные доносы на семью

Зампред российской Государственной Думы Петр Толстой сообщил о том, что в стране могут появиться наказания за ложные доносы на свою семью. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Парламентская газета» .

Как сообщил Толстой, органы опеки в стране выстроены на основе западных «ювенальных подходов », и заявил, что российское государство не должно пытаться лишить родителей права на воспитание собственных детей, так как это – покушение на семью.

Зампред заявил, что в Думе ложные доносы считаются одной из ключевых частей упомянутого им «ювенального подхода».

Он также заявил о нужде в снижении показателя нелегальной миграции в стране, а также в борьбе с «позорной ситуацией», в которой семьи с большим количеством детей обязаны бедствовать.