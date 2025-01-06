В России могут появиться штрафы за перекусы за рулем

Водителей автомобилей могут начать штрафовать за употребление пищи за рулем. Об этом сообщил Mash.

По информации источника, согласно поправкам к пункту 2.7 Правил дорожного движения (ПДД), камеры в скором времени смогут фиксировать объекты и предметы, находящиеся в руках водителей. Штрафовать могут начать за стаканы с кофе, сэндвичи, шаурму и так далее.

В настоящее время правила запрещают только использовать мобильные телефоны во время поездки. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, любое действие, которое может быть расценено как отвлечение от дороги, будет считаться нарушением.

По информации телеграм-канала, данный законопроект уже прошел согласование в Государственной думе РФ и ожидает подписания.

Ранее руководитель Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева рассказала о штрафах в России, выросших с 1 января 2025 года.