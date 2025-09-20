В России могут появиться винные карты для трезвенников

В своем обращении парламентарий предложил установить нормативное требование для лицензированных точек общественного питания, обязывающее их включать в постоянное меню позиции безалкогольного вина.

Как отметил вице-спикер, на сегодняшний день люди, сознательно отказавшиеся от спиртного, в ресторанах и барах часто лишены достойной альтернативы. Это приводит к психологическому неудобству во время совместных посещений заведений, вынуждая граждан либо идти на поводу у окружения, либо чувствовать себя обязанными объяснять свой выбор.

Реализация данной меры, по мнению Чернышова, не только расширит права потребителей, предоставив им равноправный выбор и способствуя снижению общего потребления алкоголя, но и снимет социальное давление с тех, кто ведет трезвый образ жизни. Кроме того, инициатива послужит стимулом для отечественных производителей к развитию сегмента качественной безалкогольной продукции.

