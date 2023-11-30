В России могут упразднить индивидуальных предпринимателей

Рост числа самозанятых в РФ может привести к тому, что индивидуальных предпринимателей ликвидируют как форму ведения бизнеса.

Об этом заявил депутат Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике. По его версии, отменить все ИП в стране могут к 2029 году. К такому шагу приведет постепенное развитие института самозанятых, число которых непрерывно растет во всех регионах.

«То, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса», - указал парламентарий.

Его слова привело Ura.ru. Депутат добавил, что со временем, по окончании экспериментов по налогам для самозанятых, всем владельцам малого бизнеса придется выбирать новую форму своей оплаты налогов.