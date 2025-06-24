В России могут в 10 раз увеличить плату за водопользование для бизнеса

Счетная палата России выступила с инициативой увеличить плату за использование воды для компаний, которые не устанавливают счетчики, пишет «Российская газета».

Отмечается, что ведомство предложило повысить коэффициент с текущих 1,1 до 10, что может принести в государственный бюджет дополнительные миллиарды рублей.

На сегодняшний день около 50% договоров на водопользование приходится на компании, которые не оборудовали свои объекты счетчиками. В результате этого около 33% водных ресурсов, используемых из поверхностных источников, остается бесконтрольными.

Несмотря на введение коэффициента 1,1 в 2019 году, ситуация не улучшилась — количество водопользователей без учета осталось высоким.

Инициатива предполагает не только увеличение стоимости водопользования для недобросовестных компаний, но и повышение пропорциональных сборов с учетом кадастровой стоимости земельных участков и реальной ценности водных объектов.

Реализация этой идеи по оценкам экспертов позволит дополнительно взыскать около 12 млрд руб. в год, которые будут направлены на развитие водной инфраструктуры и экологические мероприятия.

Также в рамках реформы предлагается пересмотреть ставки платы за использование акватории, сделав их более рыночными и дифференцированными. В настоящее время они остаются фиксированными и не сильно высокими.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил перенести день оплаты коммунальных услуг на другую дату.