В России могут вернуть штраф за превышение средней скорости на автомобильных дорогах весной следующего года. Соответствующее заявление сделал юрист Иван Соловьев, его слова передает информагентство «Прайм» .

Водителей в России штрафовали за превышение скорости с 2013 по 2021 год, но штраф был отменен после иска одного из граждан. Верховным Судом были найдены законодательные пробелы. Нарушения перестали фиксировать.

Сейчас российские ведомства готовятся вернуть штраф за превышение в обновленном виде, заявил юрист. Он рассказал, что в Министерстве транспорта предлагалось определять среднюю скорость как отношение расстояния к затраченному времени. Находится на обсуждении также и вопрос о взаимодействии камер в начале и конце дорожного участка, сообщил Соловьев. По его словам, сейчас предлагается считать местом нарушения точку с последней камерой, выявившей факт нарушения.

По предположениям юриста, штраф за превышение может вернуться в апреле 2024 года, когда вступит в силу новый КоАП. Тем не менее еще осталось несколько правовых недоработок, которые предстоит устранить, заключил он.