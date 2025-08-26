В России могут ввести ежегодную выплату к 1 сентября

Выплаты планируется приурочить к началу учебного года — 1 сентября. Соответствующий документ размещен в электронной системе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, право на получение пособия получат родители каждого учащегося. Предлагается установить базовый размер выплаты в сумме 28 700 рублей. Для семей, признанных малоимущими, эта сумма увеличивается до 43 050 рублей. Если в такой семье воспитывается ребенок-инвалид, размер поддержки составит 50 225 рублей.

В обосновании к законопроекту авторы указывают, что такая мера обусловлена резким ростом стоимости школьного комплекта товаров, который за последний год подорожал на 35%. Как отмечается в записке, особенно значительный скачок цен наблюдается на одежду для девочек-школьниц.

