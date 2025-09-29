В России могут ввести обязательную маркировку домашних питомцев

В России предложили ввести обязательную маркировку некоторых домашних животных, при этом конкретный перечень видов будут определяться правительством. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на соответствующий документ.

В Государственную думу внесен межфракционный законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Согласно инициативе, перечень видов питомцев, подлежащих учету, будет определяться правительством Российской Федерации. Владельцам предлагаются различные способы идентификации своих питомцев — от электронных микрочипов до визуальных меток в виде ошейников или бирок.

Как пояснил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, основная цель нововведения — установление ответственного владения животными. Таким образом, законопроект призван обеспечить персональную ответственность хозяев за своих питомцев.

